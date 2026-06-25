"Роналду забил больше голов". Морган объяснил, почему не считает Месси величайшим

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- Лео Месси является очень хорошим футболистом, но он не лучший в истории. Криштиану Роналду забил больше голов, чем он. Тут не о чем спорить, - передаёт слова журналиста TalkSport.

По его мнению, лидер сборной Португалии превосходит капитана аргентинской команды Лионеля Месси.На чемпионате мира 2026 года оба футболиста уже отметились результативными действиями. Месси в двух матчах за сборную Аргентины забил пять мячей, а Роналду записал на свой счёт два гола в составе национальной команды Португалии.