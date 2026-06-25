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Винисиус повторил достижение Роналдо и Ривалдо на чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор добился редкого достижения по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Форвард отличился в матче третьего тура против Шотландии, который завершился победой пентакампеонов со счётом 3:0. Благодаря этому голу Винисиус забивал во всех трёх встречах бразильской команды на групповой стадии турнира.

Как пишет телеграм-канал Opta Sports, последними футболистами сборной Бразилии, кому удавалось добиться такого результата, были Роналдо и Ривалдо.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

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