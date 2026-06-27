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Дембеле забил три мяча за 32 минуты и повторил достижение 72-летней давности

Усман Дембеле стал автором самого быстрого хет-трика на чемпионатах мира за последние 72 года.
Фото: ФИФА
Нападающий сборной Франции трижды поразил ворота Норвегии уже к 32-й минуте матча группового этапа ЧМ-2026. Быстрее на мундиалях с начала встречи хет-трик оформлял только австриец Эрих Пробст. На чемпионате мира 1954 года он забил три мяча сборной Чехословакии к 24-й минуте. Об этом информирует Opta Sports.

Матч Норвегия - Франция проходит на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо. После хет-трика Дембеле французская команда побеждает со счётом 3:1.

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