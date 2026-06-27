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Российский тренер отреагировал на провальное выступление сборной Турции на ЧМ-2026

Экс-рулевой "Урала" Александр Тарханов не стал критиковать сборную Турции за неудачу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению Тарханова, футболисты Винченцо Монтеллы создали достаточно моментов, чтобы избежать раннего вылета, однако в решающих эпизодах им не хватило удачи.

- Мне жалко турок. В третьем матче они показали неплохой футбол. В первых двух играх у них было много моментов и ударов, но не повезло им. Главное разочарование этого турнира для меня турки. Они обладают суперфутболистами, но им чуть не повезло, - приводит слова Тарханова "Матч ТВ".

Турция уступила Австралии (0:2) и Парагваю (0:1), после чего потеряла шансы на выход в плей-офф. Победа над США (3:2) в заключительном туре уже не повлияла на турнирное положение команды. Для турецкой сборной это было первое участие в чемпионате мира с 2002 года, когда она завоевала бронзовые медали.

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