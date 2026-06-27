Сенегал забил пять безответных мячей Ираку в заключительном туре ЧМ

Сборная Сенегала завершила выступление на групповом этапе чемпионата мира 2026 года уверенной победой над Ираком.

Фото: ФИФА

Встреча третьего тура группы I завершилась разгромом азиатской команды со счётом 5:0.



Африканцы быстро захватили инициативу: уже на четвёртой минуте Хабиб Диарра открыл счёт, а вскоре Ирак остался вдесятером после удаления Ребина Сулаки на 13-й минуте. После перерыва преимущество Сенегала стало подавляющим. Исмаила Сарр удвоил преимущество, затем Пап Гейе оформил дубль, отличившись на 59-й и 71-й минутах, а окончательную точку в матче поставил Илиман Ндиайе, забив пятый мяч на 82-й минуте.