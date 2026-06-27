Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Япония
1 - 1 1 1
ШвецияЗавершен
Тунис
1 - 3 1 3
НидерландыЗавершен
Парагвай
0 - 0 0 0
АвстралияЗавершен
Турция
3 - 2 3 2
СШАЗавершен
Сенегал
5 - 0 5 0
ИракЗавершен
Норвегия
1 - 4 1 4
ФранцияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 0 3 0
Волга УлЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
БалтикаЗавершен

Сенегал забил пять безответных мячей Ираку в заключительном туре ЧМ

Сборная Сенегала завершила выступление на групповом этапе чемпионата мира 2026 года уверенной победой над Ираком.
Фото: ФИФА
Встреча третьего тура группы I завершилась разгромом азиатской команды со счётом 5:0.

Африканцы быстро захватили инициативу: уже на четвёртой минуте Хабиб Диарра открыл счёт, а вскоре Ирак остался вдесятером после удаления Ребина Сулаки на 13-й минуте. После перерыва преимущество Сенегала стало подавляющим. Исмаила Сарр удвоил преимущество, затем Пап Гейе оформил дубль, отличившись на 59-й и 71-й минутах, а окончательную точку в матче поставил Илиман Ндиайе, забив пятый мяч на 82-й минуте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится