Известны уже пять пар плей-офф ЧМ-2026

После завершения матчей группы I определились ещё две команды, вышедшие в плей-офф чемпионата мира 2026 года, а также стала известна новая пара стадии 1/16 финала.

Фото: ФИФА

Сборная Франции без потерь прошла групповой этап, набрав девять очков из девяти возможных. Команда Дидье Дешама заняла первое место в квартете и теперь ждёт соперника из числа лучших сборных, финишировавших третьими.



На данный момент уже известны пять пар 1/16 финала: ЮАР сыграет с Канадой, Бразилия встретится с Японией, Нидерланды - с Марокко, Кот-д'Ивуар - с Норвегией, а сборная США поспорит за выход в следующую стадию с Боснией и Герцеговиной.



Первые матчи плей-офф чемпионата мира пройдут уже 28 июня.