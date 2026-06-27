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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Япония
1 - 1 1 1
ШвецияЗавершен
Тунис
1 - 3 1 3
НидерландыЗавершен
Парагвай
0 - 0 0 0
АвстралияЗавершен
Турция
3 - 2 3 2
СШАЗавершен
Сенегал
5 - 0 5 0
ИракЗавершен
Норвегия
1 - 4 1 4
ФранцияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 0 3 0
Волга УлЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
БалтикаЗавершен

Известны уже пять пар плей-офф ЧМ-2026

После завершения матчей группы I определились ещё две команды, вышедшие в плей-офф чемпионата мира 2026 года, а также стала известна новая пара стадии 1/16 финала.
Фото: ФИФА
Сборная Франции без потерь прошла групповой этап, набрав девять очков из девяти возможных. Команда Дидье Дешама заняла первое место в квартете и теперь ждёт соперника из числа лучших сборных, финишировавших третьими.

На данный момент уже известны пять пар 1/16 финала: ЮАР сыграет с Канадой, Бразилия встретится с Японией, Нидерланды - с Марокко, Кот-д'Ивуар - с Норвегией, а сборная США поспорит за выход в следующую стадию с Боснией и Герцеговиной.

Первые матчи плей-офф чемпионата мира пройдут уже 28 июня.

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