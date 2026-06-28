Стали известны составы на матч Колумбия - Португалия

Незадолго до старта поединка между сборными Колумбии и Португалии стали известны стартовые составы команд.

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Матч 3-го тура групповой стадии мирового первенства стартует в 02:30 мск.



Колумбия: Варгас, Лукуми, Ариас, Пуэрта, Санчес, Мачадо, Лерма, Родригес, Арьяс, Диас, Кордоба.



Португалия: Кошта, Канселу, Вейга, Диаш, Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Фелиш, Нету, Роналду.



Перед заключительным туром Колумбия лидирует в группе K с шестью очками, Португалия идёт второй, имея в активе четыре балла.