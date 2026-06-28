Узбекистан вёл почти час, но проиграл ДР Конго и завершил выступление на ЧМ-2026

Сборная ДР Конго пробилась в плей-офф чемпионата мира - 2026, обыграв Узбекистан в заключительном туре группового этапа - 3:1.

Фото: ФИФА

Главным героем матча стал Йоан Висса, оформивший дубль во втором тайме. Ещё один мяч в составе победителей уже в концовке забил Фистон Майеле.



Единственным, кто сумел отличиться у сборной Узбекистана, стал Элдор Шомуродов, который забил уже на десятой минуте матча.



Благодаря этой победе ДР Конго набрала четыре очка и поднялась на третье место в группе, чего оказалось достаточно для выхода в 1/16 финала. Узбекистан завершил групповой этап без набранных баллов, занял последнее место в квартете и покинул турнир.