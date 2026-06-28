Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
2 - 1 2 1
ГанаЗавершен
Панама
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Колумбия
0 - 0 0 0
ПортугалияЗавершен
ДР Конго
3 - 1 3 1
УзбекистанЗавершен
Иордания
0 - 2 0 2
Аргентина1 тайм
Алжир
0 - 1 0 1
Австрия1 тайм
ЮАР
22:00
КанадаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
НефтехимикНе начат

Узбекистан вёл почти час, но проиграл ДР Конго и завершил выступление на ЧМ-2026

Сборная ДР Конго пробилась в плей-офф чемпионата мира - 2026, обыграв Узбекистан в заключительном туре группового этапа - 3:1.
Фото: ФИФА
Главным героем матча стал Йоан Висса, оформивший дубль во втором тайме. Ещё один мяч в составе победителей уже в концовке забил Фистон Майеле.

Единственным, кто сумел отличиться у сборной Узбекистана, стал Элдор Шомуродов, который забил уже на десятой минуте матча.

Благодаря этой победе ДР Конго набрала четыре очка и поднялась на третье место в группе, чего оказалось достаточно для выхода в 1/16 финала. Узбекистан завершил групповой этап без набранных баллов, занял последнее место в квартете и покинул турнир.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится