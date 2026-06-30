Холанд вывел Норвегию вперед за 5 минут до конца 1/16 финала ЧМ

Сборная Норвегии снова вышла вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Кот-д'Ивура.

Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"

Гол забил нападающий "Манчестера Сити" Эрлинг Холанд.



К 89-й минуте счет 2:1 в пользу Норвегии. Победитель матча сыграет в 1/8 финала ЧМ с Бразилией.