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Холанд вывел Норвегию вперед за 5 минут до конца 1/16 финала ЧМ

Сборная Норвегии снова вышла вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Кот-д'Ивура.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Гол забил нападающий "Манчестера Сити" Эрлинг Холанд.

К 89-й минуте счет 2:1 в пользу Норвегии. Победитель матча сыграет в 1/8 финала ЧМ с Бразилией.

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