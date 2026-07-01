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Аршавин - о легионере из РПЛ: в сборной выглядит намного сильнее, чем в клубе

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о легионере из РПЛ.
Фото: Getty Images
Андрей Аршавин заявил, что футболист чувствует ответственность в играх за сборную своей страны.

"Монтес играет в сборной Мексики важную роль. Он капитан, главный ответственный. Если бы команда много пропускала, мы бы его винили. В сборной Мексики он выглядит намного сильнее, чем в "Локомотиве".
Если бы я не знал, что он играет в московской команде, я бы сказал: "Крутой защитник. Хорошо бы, если бы он играл в РПЛ". Но когда я иногда вижу Монтеса в "Локомотиве", думаю: "Как его взяли?" - сказал Аршавин "Матч ТВ".

Сесар Монтес выступает в составе московского "Локомотива" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне защитник провел за "железнодорожников" 29 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.

На данный момент рамках чемпионата мира-2026 футболист провел 3 матча, в двух встречах Монтес выходил с капитанской повязкой.

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