Англия в матче с ДР Конго установила антирекорд на чемпионатах мира

У сборной Англии совсем не задалось начало матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против ДР Конго.

Фото: ФИФА

Команда Томаса Тухеля нанесла первый удар по воротам только на 30-й минуте.



По данным Opta, это самый поздний первый удар англичан в матче чемпионата мира за всё время ведения статистики, начиная с 1966 года.



К тому моменту Англия уже проигрывала. На седьмой минуте игрок Конго Брайан Сипенга вывел свою национальную команду вперёд. Сейчас идёт второй тайм, африканская сборная ведёт с минимальным преимуществом.