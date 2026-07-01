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Англия в матче с ДР Конго установила антирекорд на чемпионатах мира

У сборной Англии совсем не задалось начало матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против ДР Конго.
Фото: ФИФА
Команда Томаса Тухеля нанесла первый удар по воротам только на 30-й минуте.

По данным Opta, это самый поздний первый удар англичан в матче чемпионата мира за всё время ведения статистики, начиная с 1966 года.

К тому моменту Англия уже проигрывала. На седьмой минуте игрок Конго Брайан Сипенга вывел свою национальную команду вперёд. Сейчас идёт второй тайм, африканская сборная ведёт с минимальным преимуществом.

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