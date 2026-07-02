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Новосельцев раскритиковал стиль игры Гарри Кейна

Игра Гарри Кейна, несмотря на его высокую результативность, не производит впечатления на Ивана Новосельцева.
Фото: ФИФА
По мнению экс-защитника, форвард "Баварии" действует слишком прямолинейно и больше напоминает представителей немецкой школы футбола, чем яркого английского нападающего.

- Мне в целом Кейн как футболист со своими навыками не импонирует. Он мне напоминает немецкого футболиста. Он слишком типичный и прямолинейный. Манера игры не нравится, - приводит слова Новосельцева "Матч ТВ".

В 1/16 финала против ДР Конго именно его дубль позволил англичанам одержать волевую победу со счётом 2:1. Всего на турнире нападающий записал на свой счёт пять забитых мячей в четырёх матчах.

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