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Губерниев - о ЧМ-2026: нет смысла критиковать паузы на водопой

Дмитрий Губерниев считает, что паузы на водопой на чемпионате мира - 2026 появились не только из-за заботы о футболистах.
Фото: ФИФА
Комментатор добавил, что в игровом плане подобные остановки могут помочь более опытным командам. По его мнению, тренеры получают дополнительную возможность оперативно скорректировать действия своих футболистов прямо по ходу встречи.

- Америка вместе с ФИФА зарабатывают деньги. Нам нет смысла это критиковать - это уже данность. Задача всех телекомпаний за время водопоя - заполнить время рекламой, зарабатывать деньги и двигать экономику вперёд, - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Чемпионат мира проходит с 11 июня на полях США, Канады и Мексики. Финал турнира пройдёт 19 июля.

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