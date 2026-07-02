Испания и Австрия объявили составы на игру 1/16 финала ЧМ-2026

Ламин Ямаль, Педри и Родри появятся в стартовом составе сборной Испании на матч 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Австрии.

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Тренерский штаб испанцев сделал выбор в пользу следующего сочетания игроков: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Баэна и Оярсабаль.



Австрийская команда начнёт встречу в таком составе: Шлагер, Дансо, Пош, Алаба, К. Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Шмид, Лаймер, Ваннер и Грегорич.



Поединок состоится 2 июля, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.