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Волк объяснил феномен вратаря сборной Кабо-Верде

Игра 40-летнего Возиньи на чемпионате мира - 2026 не осталась незамеченной даже для коллег по амплуа. Голкипер махачкалинского "Динамо" Давид Волк признался, что до начала турнира почти ничего не знал о вратаре сборной Кабо-Верде, однако теперь высоко оценил его выступление.
Фото: ФИФА
По мнению российского футболиста, возраст не помешал Возинье достойно проявить себя на мировом первенстве.

- Феномен Возиньи в трудоспособности. Он явно готовился к чемпионату мира, и плоды его тренировок показали, что он достоин быть на этом турнире. Честно говоря, прежде я о нем ничего не слышал, - приводит слова Волка "Чемпионат".

На групповом этапе Возинья дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Теперь сборную Кабо-Верде ждёт встреча с Аргентиной в 1/16 финала чемпионата мира. Матч состоится 4 июля и начнётся в 1:00 по московскому времени.

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