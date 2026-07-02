Волк объяснил феномен вратаря сборной Кабо-Верде

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- Феномен Возиньи в трудоспособности. Он явно готовился к чемпионату мира, и плоды его тренировок показали, что он достоин быть на этом турнире. Честно говоря, прежде я о нем ничего не слышал, - приводит слова Волка "Чемпионат"

По мнению российского футболиста, возраст не помешал Возинье достойно проявить себя на мировом первенстве.На групповом этапе Возинья дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Теперь сборную Кабо-Верде ждёт встреча с Аргентиной в 1/16 финала чемпионата мира. Матч состоится 4 июля и начнётся в 1:00 по московскому времени.