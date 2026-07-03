Игрок сборной Бразилии не успевает восстановиться к 1/8 финала ЧМ-2026 - источник

Сборная Бразилии с большой долей вероятности останется без одного из своих лидеров в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2026 против Норвегии.



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Как пишет Globo, участие Рафиньи в предстоящей встрече практически исключено. По данным источника, 29-летний вингер продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе и пока не присоединился к тренировкам в общей группе. В штабе бразильской команды теперь надеются, что футболист сможет вернуться в строй лишь к возможному четвертьфиналу турнира.



Рафинья получил травму задней поверхности бедра во время матча группового этапа с Гаити, завершившегося победой Бразилии со счётом 3:0.