Экс-президент "Локомотива" высказалась о Месси и Роналду

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- Месси навсегда останется лучшим игроком. Невероятный футболист и огромный талант. Роналду тоже молодец, старается, забил два мяча. Но не у всех так получается, как у Месси, - цитирует Смородскую "Матч ТВ"

По словам функционера, португалец заслуживает уважения за свои достижения, однако уровень аргентинца, по её мнению, остаётся недосягаемым для большинства игроков.На проходящем чемпионате мира - 2026 Месси делит первое место в гонке бомбардиров с Килианом Мбаппе. На счету обоих нападающих по шесть забитых мячей. Следующий матч сборная Аргентины проведёт 4 июля против Кабо-Верде в 1/16 финала турнира.