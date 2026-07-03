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Экс-президент "Локомотива" высказалась о Месси и Роналду

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что Лионель Месси остаётся лучшим футболистом современности, сравнив капитана сборной Аргентины с Криштиану Роналду.
Фото: ФИФА
По словам функционера, португалец заслуживает уважения за свои достижения, однако уровень аргентинца, по её мнению, остаётся недосягаемым для большинства игроков.

- Месси навсегда останется лучшим игроком. Невероятный футболист и огромный талант. Роналду тоже молодец, старается, забил два мяча. Но не у всех так получается, как у Месси, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

На проходящем чемпионате мира - 2026 Месси делит первое место в гонке бомбардиров с Килианом Мбаппе. На счету обоих нападающих по шесть забитых мячей. Следующий матч сборная Аргентины проведёт 4 июля против Кабо-Верде в 1/16 финала турнира.

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