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Спортивный комментатор дал прогноз на матч Аргентина - Кабо-Верде: 5% оставим на героизм Возиньи

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче ЧМ-2026 Аргентина - Кабо-Верде.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Генича, сборная Аргентины с вероятностью в 95 процентов одержит победу.

- Аргентина должна проходить дальше на 95%, еще 5% оставим на героизм Возиньи (вратаря сборной Кабо?Верде — прим.) и остальных ребят.

Фактор быстрого гола имеет значение, если аргентинцы смогут его забить, им будет гораздо легче, - приводит слова Генича "Матч ТВ".

В ночь с 3 на 4 июля национальная команда Аргентины сыграет со сборной Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026, стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени. Напомним, что сборная Аргентины заняла первое место в группе J, набрав 9 очков в 3 встречах. Также южноамериканцы являются действующими чемпионами мира.

Кабо-Верде на групповом этапе набрал 3 очка в группе H и вышел в следующий этап со второго места в своем квартете.

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