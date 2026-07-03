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Сенников дал прогноз на матч сборных Аргентины и Кабо-Верде

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче ЧМ-2026.
Фото: сборная Аргентины
Дмитрий Сенников считает, что Аргентина одержит разгромную победу над Кабо-Верде.

"Я не уверен, что Кабо-Верде сможет сдержать все атаки аргентинцев, поэтому голы будут, и Месси один гол должен забить.

Думаю, что матч будет похож на встречу Франции со шведами или Испании с Австрией. Думаю, будет победа 3:0, что-то такое", - сказал Сенников "Матч ТВ".

Завтра, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде. Встреча состоится на стадионе "Хард Рок" в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.

На данный момент Аргентина располагается на 1-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, Кабо-Верде находится на 67-м месте.

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