Сенников дал прогноз на матч сборных Аргентины и Кабо-Верде

Фото: сборная Аргентины

Думаю, что матч будет похож на встречу Франции со шведами или Испании с Австрией. Думаю, будет победа 3:0, что-то такое", - сказал Сенников "Матч ТВ"

Дмитрий Сенников считает, что Аргентина одержит разгромную победу над Кабо-Верде."Я не уверен, что Кабо-Верде сможет сдержать все атаки аргентинцев, поэтому голы будут, и Месси один гол должен забить.Завтра, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде. Встреча состоится на стадионе "Хард Рок" в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.На данный момент Аргентина располагается на 1-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, Кабо-Верде находится на 67-м месте.