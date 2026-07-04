Шалимов оценил игру Бразилии при Анчелотти

Игорь Шалимов считает, что с приходом Карло Анчелотти сборная Бразилии заметно изменила стиль игры.



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- Бразилия терпит, ждет своего шанса, усиливает игру - и побеждает. Это типично европейская команда сейчас, где уже нет никакого карнавала, чего-то неконтролируемого. Плюс есть фарт Анчелотти, - передаёт слова специалиста "РБ Спорт"

По мнению экс-наставника "Краснодара", команда всё чаще добивается результата за счёт прагматичного футбола.На групповом этапе чемпионата мира - 2026 бразильцы набрали семь очков и заняли первое место в квартете C. В 1/16 финала команда Анчелотти обыграла Японию (2:1), забив победный мяч на 90+5-й минуте. Следующим соперником пентакампеонов станет сборная Норвегии.