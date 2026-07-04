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Первый тайм матча Парагвай - Франция завершился без голов

Первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира - 2026 между сборными Парагвая и Франции не выявил сильнейшего.
Фото: ФИФА
Команды отправились на перерыв, так и не сумев поразить ворота друг друга - 0:0.

Соперник победителя этого противостояния уже известен. В следующем раунде плей-офф его будет ждать сборная Марокко, которая ранее уверенно разобралась с Канадой, победив со счётом 3:0.

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