Первый тайм матча Парагвай - Франция завершился без голов

Первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира - 2026 между сборными Парагвая и Франции не выявил сильнейшего.

Фото: ФИФА

Команды отправились на перерыв, так и не сумев поразить ворота друг друга - 0:0.



Соперник победителя этого противостояния уже известен. В следующем раунде плей-офф его будет ждать сборная Марокко, которая ранее уверенно разобралась с Канадой, победив со счётом 3:0.