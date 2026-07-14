Команда из Грозного отправила в ворота соперника три безответных мяча. Двумя забитыми мячами отметился Георгий Мелкадзе. Ещё один гол забил Эгаш Касинтура, который реализовал пенальти. В итоге команда одержала убедительную победу со счётом 3:0.
Первый официальный матч сезона-2026/2027 "Ахмат" проведёт 26 июля - в Москве команда встретится с "Локомотивом". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
"Ахмат" забил три безответных мяча в товарищеском матче
Грозненский "Ахмат" уверенно завершил очередной контрольный матч на летних сборах, обыграв боснийский "Радник".
Фото: ФК "Ахмат"