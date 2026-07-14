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3 - 4 3 4
ДинамоЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
РадникЗавершен

"Ахмат" забил три безответных мяча в товарищеском матче

Грозненский "Ахмат" уверенно завершил очередной контрольный матч на летних сборах, обыграв боснийский "Радник".
Фото: ФК "Ахмат"
Команда из Грозного отправила в ворота соперника три безответных мяча. Двумя забитыми мячами отметился Георгий Мелкадзе. Ещё один гол забил Эгаш Касинтура, который реализовал пенальти. В итоге команда одержала убедительную победу со счётом 3:0.

Первый официальный матч сезона-2026/2027 "Ахмат" проведёт 26 июля - в Москве команда встретится с "Локомотивом". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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