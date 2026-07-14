Мамаев: весь мир ждёт матч Франции и Испании

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев с нетерпением ждёт полуфинал чемпионата мира - 2026 между сборными Франции и Испании.

Фото: ФИФА

- Будет очень интересный матч, его ждет весь мир, потому что эти две команды - явные претенденты на титул с первых туров. Хочется избежать каких-то недоразумений, судейских ошибок, - цитирует Мамаева "Матч ТВ"

По мнению экс-футболиста, именно эти команды ещё до начала турнира входили в число главных претендентов на чемпионский титул.Первый финалист турнира определится уже сегодня. Победитель матча Франция - Испания в решающей встрече сыграет с сильнейшей командой пары Аргентина - Англия, а финал чемпионата мира состоится 19 июля.