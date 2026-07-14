Легионер "Краснодара" хочет покинуть клуб этим летом - источник

Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини может покинуть команду уже этим летом.



Фото: ФК "Краснодар"

Как пишет телеграм-канал "Mash на спорте", футболист сам попросил руководство клуба рассмотреть варианты с его трансфером, поскольку рассчитывает продолжить карьеру за рубежом. Источник утверждает, что главным претендентом на хавбека остаётся "Шарджа".



Игрока привлекают финансовые условия эмиратского клуба, где ему готовы платить около 1,5 миллиона евро за сезон, тогда как в "Краснодаре" его годовой оклад составляет примерно 1 миллион евро.



При этом "быки" не стремятся расставаться с одним из футболистов основного состава, однако готовы рассмотреть продажу в случае предложения в размере 5-6 миллионов евро.