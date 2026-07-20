Непомнящий оценил первый тайм финала ЧМ по футболу

Российский шахматист Ян Непомнящий высказался о первом тайме финала ЧМ-2026 по футболу.

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"Аргентине осталось еще минут 75-80 продержаться до серии пенальти. Конспекты Симеоне, не иначе!" - написал Непомнящий в своем телеграмм-канале.

Сборные Испании и Аргентины начали матч на арене "Метлайф" в США, стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Обслуживает встречу судейская бригада Славко Винчича (Словения).Команды не смогли открыть счет за первые 45 минут встречи. Защитник аргентинцев Лисандро Мартинес был заменен из-за травмы.