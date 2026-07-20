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Месси первым в истории начал в основе три финала чемпионатов мира

Финал чемпионата мира - 2026 против сборной Испании стал историческим для капитана аргентинской национальной команды Лионеля Месси.
Фото: ФИФА
Как пишет пресс-служба ФИФА, форвард установил уникальное достижение, которому прежде не покорялся ни один футболист. Появившись в стартовом составе на решающий матч мирового первенства, 39-летний аргентинец стал первым игроком в истории, начинавшим с первых минут сразу три финала чемпионатов мира.

Ранее Месси выходил в основе на финальные встречи мундиаля в 2014 году против Германии и в 2022-м против Франции. До этого рекорд разделял бразилец Кафу, который трижды принимал участие в финалах мирового первенства, однако лишь в двух случаях появился на поле со стартовым свистком - в 1998 и 2002 годах. В финале ЧМ-1994 защитник вступил в игру только после замены.

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