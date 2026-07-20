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Финал ЧМ-2026 перешёл в дополнительное время

Победитель чемпионата мира - 2026 не определился по итогам основного времени финального матча.
Фото: ФИФА
Сборные Испании и Аргентины не сумели поразить ворота друг друга за 90 минут, поэтому борьба за главный трофей турнира продолжится в овертайме.

Если дополнительное время также не выявит сильнейшего, судьба титула решится в серии пенальти.

По ходу финала аргентинская команда уже отметилась необычным антирекордом.

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