Ширер считает удаление Фернандеса ключевым моментом финала

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал полузащитника Аргентины Энцо Фернандеса после его удаления в финале чемпионата мира - 2026 против Испании.

Фото: ФИФА

- Фернандес совершил ошибку, которая может стоить крайне дорого. Это глупо вести себя так, когда у тебя уже есть карточка. Это так глупо, просто невероятно, - передаёт слова Ширера BBC Sport.

По мнению экс-нападающего, этот эпизод может стать ключевым в борьбе за главный трофей турнира.Фернандес был удалён в концовке основного времени после грубого нарушения правил против защитника испанцев Пау Кубарси. Встреча перешла в дополнительное время. Испания претендует на второй титул чемпиона мира в своей истории, тогда как Аргентина рассчитывает завоевать четвёртый.