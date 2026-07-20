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Ширер считает удаление Фернандеса ключевым моментом финала

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал полузащитника Аргентины Энцо Фернандеса после его удаления в финале чемпионата мира - 2026 против Испании.
Фото: ФИФА
По мнению экс-нападающего, этот эпизод может стать ключевым в борьбе за главный трофей турнира.

- Фернандес совершил ошибку, которая может стоить крайне дорого. Это глупо вести себя так, когда у тебя уже есть карточка. Это так глупо, просто невероятно, - передаёт слова Ширера BBC Sport.

Фернандес был удалён в концовке основного времени после грубого нарушения правил против защитника испанцев Пау Кубарси. Встреча перешла в дополнительное время. Испания претендует на второй титул чемпиона мира в своей истории, тогда как Аргентина рассчитывает завоевать четвёртый.

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