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Вратарь Аргентины обновил рекорд мировых первенств на ЧМ-2026

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес переписал историю чемпионатов мира по ходу финального матча с Испанией.
Фото: ФИФА
Как пишет Opta Sports, голкипер установил новый рекорд по количеству сейвов в решающей встрече мирового первенства. К текущему моменту Мартинес совершил уже 10 спасений. Ни одному вратарю прежде не удавалось достичь такого показателя в финалах чемпионатов мира.

Испания и Аргентина продолжают борьбу за титул. После полуфиналов испанцы вышли в решающий матч благодаря победе над Францией (2:0), а аргентинцы оказались сильнее Англии (2:1).

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