Вратарь Аргентины обновил рекорд мировых первенств на ЧМ-2026

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес переписал историю чемпионатов мира по ходу финального матча с Испанией.

Фото: ФИФА

Как пишет Opta Sports, голкипер установил новый рекорд по количеству сейвов в решающей встрече мирового первенства. К текущему моменту Мартинес совершил уже 10 спасений. Ни одному вратарю прежде не удавалось достичь такого показателя в финалах чемпионатов мира.



Испания и Аргентина продолжают борьбу за титул. После полуфиналов испанцы вышли в решающий матч благодаря победе над Францией (2:0), а аргентинцы оказались сильнее Англии (2:1).