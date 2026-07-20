Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ЛенинградецЗавершен
Текстильщик
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Велес
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
Спартак КостромаЗавершен
Торпедо
3 - 1 3 1
Волга УлЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
4 - 6 4 6
АнглияЗавершен
Испания
1 - 0 1 0
АргентинаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен

Руни поделился мнением о ходе финала Испания - Аргентина

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира - 2026 между Испанией и Аргентиной.
Фото: ФИФА
По мнению экс-нападающего, по ходу встречи обе команды испытывают последствия насыщенного турнира.

- И Испания, и Аргентина выглядят очень уставшими. Они не очень быстро двигают мяч и продвигаются. Есть ощущение, что Испания близка к голу, но и Аргентина все больше уверена в том, что она тоже может выиграть, - приводит слова Руни BBC Sport.

Для обеих сборных этот матч стал восьмым на нынешнем мировом первенстве, которое стартовало во второй декаде июня. Кроме того, Испания и Аргентина лишь во второй раз в истории встречаются на чемпионате мира. Предыдущая дуэль состоялась в 1966 году и завершилась победой аргентинской команды.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится