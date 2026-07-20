Руни поделился мнением о ходе финала Испания - Аргентина

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира - 2026 между Испанией и Аргентиной.

Фото: ФИФА

- И Испания, и Аргентина выглядят очень уставшими. Они не очень быстро двигают мяч и продвигаются. Есть ощущение, что Испания близка к голу, но и Аргентина все больше уверена в том, что она тоже может выиграть, - приводит слова Руни BBC Sport.

По мнению экс-нападающего, по ходу встречи обе команды испытывают последствия насыщенного турнира.Для обеих сборных этот матч стал восьмым на нынешнем мировом первенстве, которое стартовало во второй декаде июня. Кроме того, Испания и Аргентина лишь во второй раз в истории встречаются на чемпионате мира. Предыдущая дуэль состоялась в 1966 году и завершилась победой аргентинской команды.