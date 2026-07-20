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Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира - 2026

Килиан Мбаппе выиграл бомбардирскую гонку чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Лидер сборной Франции восемь раз выходил на поле и завершил турнир с десятью забитыми мячами. На два гола меньше оказалось у Лионеля Месси, занявшего вторую строчку. Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем отличились по семь раз и поделили третье место.

Мбаппе также увеличил собственный рекорд по количеству голов на мировых первенствах. В 22 матчах на чемпионатах мира француз забил 22 мяча.

Его сборная осталась без медалей: после поражения от Испании в полуфинале французы уступили Англии в игре за третье место.

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