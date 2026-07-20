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СКА-ХабаровскНе начат

Назван лучший вратарь ЧМ-2026

Голкипер сборной Испании Унай Симон получил приз лучшему вратарю чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Испанский страж ворот помог своей команде завоевать золотые медали, пропустив всего один мяч в восьми матчах турнира.

В решающей встрече мундиаля испанцы одолели Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время. Победу европейской сборной принёс Ферран Торрес, отличившийся на 106-й минуте. Незадолго до этого аргентинцы остались вдесятером после удаления Энцо Фернандеса в компенсированное ко второму тайму время.

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