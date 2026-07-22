Как утверждает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, петербургский клуб уже ведёт переговоры с испанским "Расингом" о возможном трансфере футболиста.
По данным источника, испанская сторона рассчитывает получить за игрока около 20 миллионов евро. Сообщается, что представители 23-летнего хавбека рассчитывают добиться для своего клиента зарплаты в размере 3 миллионов евро за сезон. "Зенит", в свою очередь, пытается согласовать более скромные финансовые условия, поэтому переговоры между сторонами продолжаются.
Пуэрта перебрался в "Расинг" летом прошлого года. С тех пор колумбиец провёл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и одну голевую передачу.
Раскрыты финансовые условия возможного трансфера игрока сборной Колумбии в "Зенит"
"Зенит" продолжает работу над усилением средней линии и рассматривает вариант с приглашением колумбийского полузащитника Густаво Пуэрты.
Фото: Getty Images