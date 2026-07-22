"Интер Майами" могут наказать после перехода Каземиро

МЛС начала расследование в отношении "Интер Майами" после перехода Каземиро.

Фото: ФК "Интер Майами"

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, лига проверяет, не нарушил ли клуб правила при переговорах с бразильским полузащитником.



Отмечается, что первоочередное право на контакты с игроком принадлежало "Лос-Анджелес Гэлакси". Если нарушение подтвердится, "Интер Майами" может выплатить компенсацию.