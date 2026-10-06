Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи

Экс-форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин вошел в историю своей национальной команды.

Фото: Getty Images

Нападающий Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Южной Кореи.



Ранее сегодня, 6 октября, южнокорейская команда одержала в товарищеском матче победу над Узбекистаном со счетом 2:0. На шестой минуте игры отличился Сон Хын Мин.



Таким образом этот гол стал 59-м для 34-летнего футболиста в футболке национальной сборной и он обошел по количеству забитых мячей Чха Бом Гына, который в 80-х годах прошлого столетия забил 58 голов.



Кроме того, бывший форвард "Тоттенхэма" является рекордсменом своей сборной по числу проведенных матчей — на его счету 151 игра.