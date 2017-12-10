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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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Когда на кону больше, чем просто очки: «Спартак» и ЦСКА сыграют в главном матче зимы
В воскресенье в Москве состоится центральный матч 20-го тура чемпионата России. В столичном дерби «Спартак» и ЦСКА сойдутся на «Арене Открытие». В этом матче на кону будет стоять больше, чем три очка, ведь в середине недели обе команды вылетели из Лиги чемпионов. Rusfootball.info – о главном матче зимней программы РФПЛ.
Растапливая лёд
Вице-премьер и глава РФС Виталий Мутко на днях довольно жёстко выссказался о каледаре Премьер-лиги, раскритиковав его составителей. Мутко заявил, что играть в футбол в декабре нельзя. Матчи конца ноябра – начала декабря действительно вызывали множество вопросов. Особенно это касалось игр, проходивших в Хабаровске, где столбик термометра опускался до -15 градусов. Впрочем, организаторам можно было простить такой каледарь, ведь они приготовили «главное блюдо» на самый конец года. Столичное дерби должно было стать финальным аккордом футбольной программы 2017 года в России. И здорово, что матч принципиальных соперников не был перенесён на весну: в этом случае зрителей ждало бы куда менее интересное зрелище, при просмотре которого вряд ли бы удалось забыть о термине «весенний футбол».
Предстартовые ожидания от дерби были очень высокими. Обе команды набрали в чемпионате России отменный ход, да и в турнирной таблице расположились рядом друг с другом. Вряд ли стоит дополнительно отмечать и принципиальный характер противостояния двух столичных клубов. В XXI веке главным раздражителем «Спартака» стали ЦСКА и «Зенит». То же самое можно было сказать и об «армейцах», которые в «красно-белых» сегодня видят своего главного противника.
Атмосфера на дерби обычно бывает горячей
О горячем характере столичного дерби теперь, видимо, знают и в Англии. По слухам, самые горячие болельщики ЦСКА и «Спартака» успели встретиться где-то между Ливерпулем и Манчестером, чтобы повыяснять отношения на британской земле. Благо два английских города разделяет расстояние, составляющее менее 100 километров. Болельщики «армейцев» на «Олд Траффорде» звучно заявили о себе, организовав ругательные кричалки в адрес «Спартака». И активное боление фанатов ЦСКА было невозможно заглушить никаким интершумом.
С такой предысторией от столичного дерби можно ждать настоящего огня. Вряд ли столичная зимняя погода сумеет охладить пыл противоборствующих сторон. Да и пенять на погоду не придётся: сегодня в Москве ожидается +1 градус.
Борьба за место в тройке
Для «Спартака» и ЦСКА нынешний сезон складывается непросто. Обе команды уже пережили серию взлётов и падений. Действующий чемпион начал новый сезон совсем неудачно, уже через несколько туров оказавшись в середине турнирной таблице. Эпидемия травм, фатальное невезеие в завершающей стадии и необъяснимо наивные действия при игре в обороне привели к тому, что возникли слухи о возможной отставке Массимо Карреры. Сам итальянец ответил на это серией из 12 матчей без поражений в РФПЛ. Попутно «красно-белые» стали главными фаворитами Кубка России. Пока другие «топы» выставляли резервные составы, Массимо Каррера включился в борьбу за трофей. И теперь «Спартак» является единственным участником четвертьфинала турнира, находящимся в верхней половине турнирной таблицы Премьер-Лиги.
Вполне удовлетворительным можно назвать выступление «Спартака» в Лиге чемпионов. Если отбросить эмоции от крупного поражения в Ливерпуле, то сухой остаток получается неплохим – «красно-белые» впервые с сезона 2010/2011 вышел в весеннюю стадию еврокубков. Назвать такой результат неудачным было бы, как минимум, странно.
И самое главное, что «спартаковцам» постепенно удалось вернуться в чемпионскую гонку. В случае победы над ЦСКА на зимний перерыв «красно-белые» уйдут на третьей строчке. При удачном стечении обстоятельств их отставание от лидирующего «Локомотива» будет составлять всего пять очков. Такой отрыв отыгрывается.
Сейчас третье место в турнирной таблице занимает ЦСКА, опережающий «Спартак» на одно очко. «Армейцы» также успели побывать в середине турнирной таблице, а апогей кризиса наступил, когда подопечные Виктора Гончаренко проиграли «Базелю», не сумев нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Но дальше начались настоящие чудеса. Гончаренко оставил попытки достучаться до Оланаре и перевёл в атаку Вернблума. С тех пор москвичи в чемпионате России выдали серию из четырёх матчей без поражений (три победы и ничья), взяли реванш у «Базеля», а затем ещё и обеспечили себе выход в плэй-офф Лиги Европы, расправившись с «Бенфикой».
Перевод Понтуса Вернблума в атаку стал одним из факторов преображения ЦСКА
В чемпионате России ЦСКА вполне может вмешаться в борьбу за чемпионство. Нужно учитывать, что в заключительной части турнира «армейцев» ждут лишь два матча с клубами из верхней пятёрки – гостевой поединок с «Зенитом» и домашний – с «Краснодаром». В общем, календарь вполне благоволит москвичам. Победа в сегодняшнем матче позволит ЦСКА оторваться от одного из конкурентов.
С разным грузом из Англии
Впервые за долгие годы оба российских представителя в Лиге чемпионов сохранили шансы на выход в плэй-офф до заключительного тура. В середине недели ЦСКА и «Спартак» отправились в английский вояж, но одержать победы, которые могли вывести российские клубы в следующую стадию турнира, так и не смогли.
Тем не менее, футболисты явно возвращаются с принципиально противоположным настроением. ЦСКА, лишившийся сразу нескольких игроков основы из-за дисквалификаций, дал бой «Манчестер Юнайтед» и даже вёл в счёте. «Спартак», чьи шансы изначально оценивались более высоко, нежели ЦСКА, установил собственный антирекорд. Любопытно, что предыдущий антирекорд москвичей был также установлен на «Энфилде»: в сезоне 2002/2003 «Спартак» был бит «Ливерпулем» со счётом 0:5. Новый рекорд составляет уже 0:7.
Голкипер "Спартака" Селихов вряд ли сохранит позитивные воспоминания о Ливерпуле
Конечно, стоит вспомнить футбольную истину, согласно которой лучше один раз проиграть 0:7, чем семь раз со счётом 0:1. Тем не менее, прощание «Спартака» с Лигой чемпионов может иметь серьёзнейшие последствия. Главный вопрос – как отреагируют москвичи на неудачу. Здесь может быть два варианта: либо «красно-белые» будут злы на себя и попытаются реабилитироваться, либо «спартаковцы» наоборот потеряют веру в собственные силы. За Массимо Каррерой закрепилась репутация тренера – мотиватора. Именно эти качества понадобятся итальянцу и «Спартаку» в воскресенье. Ещё одно поражение после ТАКОГО выезда в Ливерпуль болельщики уже могут не простить.
Не без потерь
В главном матче зимы не примут участие сразу несколько основных игроков обеих команд. У ЦСКА переломы в матче в Хабаровске получили Алексей Березуцкий и Георги Миланов, Георгий Щенников травмировался в игре с «Бенфикой». В этой ситуации Виктору Гончаренко пришлось поднять со скамейки запасных уже подзабытых Сергея Игнашевича и Кирилла Набабкина. Конечно, оба сейчас уступают игрокам, которых они заменили в старте. Ещё недавно казалось, что Щенников при более-менее качественной игре в обороне совершенно не умеет атаковать. Но на игру латераля ЦСКА под другим углом позволил взглянуть Набабкин, который на фоне Щенникова выглядит совсем невнятно. Игнашевич остаётся надёжным и добротным защитником, но возраст и отсутствие игровой практики уже сказываются. Зато в матче со «Спартаком» «армейцы» смогут задействовать Вернблума и Натхо. Оба легионера пропустили матч с «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификаций. Таким образом, они получили дополнительный отдых перед дерби, что может положительно сказаться на игре ЦСКА.
У «Спартака» лазарет заполнен ещё сильнее, но больше всего поклонников «красно-белых» волнует отсутствие Комбарова, а также ситуация с Джикией. Центрдеф «Спартака» был вынужден замениться в игре с «Ливерпулем». Уже тогда возникло подозрение на то, что он дёрнул мышцу бедра. Пока его участие в матче остаётся под вопросом, тренерский штаб «Спартака» также не спешит давать комментарии. Если Джикия не восстановится, то, по всей видимости, Каррера задействует на фланге обороны Петковича, которого в нынешнем сезоне не критиковал только ленивый.
В общем, проблемы есть у обоих клубов, составы будут неоптимальными. На бумаге «скамейка» «Спартака» выглядит более качественно, но Виктор Гончаренко умеет преподносить сюрпризы.
Немного статистики и фактов
- «Спартаковец» Квинси Промес ещё никогда не забивал ЦСКА;
- ЦСКА – лидер нынешнего чемпионата России по очкам, набранным в гостях. В 10 гостевых встречах «армейцы» набрали 21 очко;
- Дома «Спартак» не проигрывает с 19-го августа, когда «красно-белые» уступили «Локомотиву» со счётом 3:4.
- В первом круге ЦСКА был сильнее «Спартака» - 2:1. В десяти последних встречах команд ничья была зафиксирована лишь однажды – в августе 2011 года.
- Букмекеры отдают предпочтение «Спартаку», ставки на победу принимаются с коэффициентами 2.35. Котировки на ЦСКА составляют 3.10.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Растапливая лёд
Вице-премьер и глава РФС Виталий Мутко на днях довольно жёстко выссказался о каледаре Премьер-лиги, раскритиковав его составителей. Мутко заявил, что играть в футбол в декабре нельзя. Матчи конца ноябра – начала декабря действительно вызывали множество вопросов. Особенно это касалось игр, проходивших в Хабаровске, где столбик термометра опускался до -15 градусов. Впрочем, организаторам можно было простить такой каледарь, ведь они приготовили «главное блюдо» на самый конец года. Столичное дерби должно было стать финальным аккордом футбольной программы 2017 года в России. И здорово, что матч принципиальных соперников не был перенесён на весну: в этом случае зрителей ждало бы куда менее интересное зрелище, при просмотре которого вряд ли бы удалось забыть о термине «весенний футбол».
Предстартовые ожидания от дерби были очень высокими. Обе команды набрали в чемпионате России отменный ход, да и в турнирной таблице расположились рядом друг с другом. Вряд ли стоит дополнительно отмечать и принципиальный характер противостояния двух столичных клубов. В XXI веке главным раздражителем «Спартака» стали ЦСКА и «Зенит». То же самое можно было сказать и об «армейцах», которые в «красно-белых» сегодня видят своего главного противника.
Атмосфера на дерби обычно бывает горячей
О горячем характере столичного дерби теперь, видимо, знают и в Англии. По слухам, самые горячие болельщики ЦСКА и «Спартака» успели встретиться где-то между Ливерпулем и Манчестером, чтобы повыяснять отношения на британской земле. Благо два английских города разделяет расстояние, составляющее менее 100 километров. Болельщики «армейцев» на «Олд Траффорде» звучно заявили о себе, организовав ругательные кричалки в адрес «Спартака». И активное боление фанатов ЦСКА было невозможно заглушить никаким интершумом.
С такой предысторией от столичного дерби можно ждать настоящего огня. Вряд ли столичная зимняя погода сумеет охладить пыл противоборствующих сторон. Да и пенять на погоду не придётся: сегодня в Москве ожидается +1 градус.
Борьба за место в тройке
Для «Спартака» и ЦСКА нынешний сезон складывается непросто. Обе команды уже пережили серию взлётов и падений. Действующий чемпион начал новый сезон совсем неудачно, уже через несколько туров оказавшись в середине турнирной таблице. Эпидемия травм, фатальное невезеие в завершающей стадии и необъяснимо наивные действия при игре в обороне привели к тому, что возникли слухи о возможной отставке Массимо Карреры. Сам итальянец ответил на это серией из 12 матчей без поражений в РФПЛ. Попутно «красно-белые» стали главными фаворитами Кубка России. Пока другие «топы» выставляли резервные составы, Массимо Каррера включился в борьбу за трофей. И теперь «Спартак» является единственным участником четвертьфинала турнира, находящимся в верхней половине турнирной таблицы Премьер-Лиги.
Вполне удовлетворительным можно назвать выступление «Спартака» в Лиге чемпионов. Если отбросить эмоции от крупного поражения в Ливерпуле, то сухой остаток получается неплохим – «красно-белые» впервые с сезона 2010/2011 вышел в весеннюю стадию еврокубков. Назвать такой результат неудачным было бы, как минимум, странно.
И самое главное, что «спартаковцам» постепенно удалось вернуться в чемпионскую гонку. В случае победы над ЦСКА на зимний перерыв «красно-белые» уйдут на третьей строчке. При удачном стечении обстоятельств их отставание от лидирующего «Локомотива» будет составлять всего пять очков. Такой отрыв отыгрывается.
Сейчас третье место в турнирной таблице занимает ЦСКА, опережающий «Спартак» на одно очко. «Армейцы» также успели побывать в середине турнирной таблице, а апогей кризиса наступил, когда подопечные Виктора Гончаренко проиграли «Базелю», не сумев нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Но дальше начались настоящие чудеса. Гончаренко оставил попытки достучаться до Оланаре и перевёл в атаку Вернблума. С тех пор москвичи в чемпионате России выдали серию из четырёх матчей без поражений (три победы и ничья), взяли реванш у «Базеля», а затем ещё и обеспечили себе выход в плэй-офф Лиги Европы, расправившись с «Бенфикой».
Перевод Понтуса Вернблума в атаку стал одним из факторов преображения ЦСКА
В чемпионате России ЦСКА вполне может вмешаться в борьбу за чемпионство. Нужно учитывать, что в заключительной части турнира «армейцев» ждут лишь два матча с клубами из верхней пятёрки – гостевой поединок с «Зенитом» и домашний – с «Краснодаром». В общем, календарь вполне благоволит москвичам. Победа в сегодняшнем матче позволит ЦСКА оторваться от одного из конкурентов.
С разным грузом из Англии
Впервые за долгие годы оба российских представителя в Лиге чемпионов сохранили шансы на выход в плэй-офф до заключительного тура. В середине недели ЦСКА и «Спартак» отправились в английский вояж, но одержать победы, которые могли вывести российские клубы в следующую стадию турнира, так и не смогли.
Тем не менее, футболисты явно возвращаются с принципиально противоположным настроением. ЦСКА, лишившийся сразу нескольких игроков основы из-за дисквалификаций, дал бой «Манчестер Юнайтед» и даже вёл в счёте. «Спартак», чьи шансы изначально оценивались более высоко, нежели ЦСКА, установил собственный антирекорд. Любопытно, что предыдущий антирекорд москвичей был также установлен на «Энфилде»: в сезоне 2002/2003 «Спартак» был бит «Ливерпулем» со счётом 0:5. Новый рекорд составляет уже 0:7.
Голкипер "Спартака" Селихов вряд ли сохранит позитивные воспоминания о Ливерпуле
Конечно, стоит вспомнить футбольную истину, согласно которой лучше один раз проиграть 0:7, чем семь раз со счётом 0:1. Тем не менее, прощание «Спартака» с Лигой чемпионов может иметь серьёзнейшие последствия. Главный вопрос – как отреагируют москвичи на неудачу. Здесь может быть два варианта: либо «красно-белые» будут злы на себя и попытаются реабилитироваться, либо «спартаковцы» наоборот потеряют веру в собственные силы. За Массимо Каррерой закрепилась репутация тренера – мотиватора. Именно эти качества понадобятся итальянцу и «Спартаку» в воскресенье. Ещё одно поражение после ТАКОГО выезда в Ливерпуль болельщики уже могут не простить.
Не без потерь
В главном матче зимы не примут участие сразу несколько основных игроков обеих команд. У ЦСКА переломы в матче в Хабаровске получили Алексей Березуцкий и Георги Миланов, Георгий Щенников травмировался в игре с «Бенфикой». В этой ситуации Виктору Гончаренко пришлось поднять со скамейки запасных уже подзабытых Сергея Игнашевича и Кирилла Набабкина. Конечно, оба сейчас уступают игрокам, которых они заменили в старте. Ещё недавно казалось, что Щенников при более-менее качественной игре в обороне совершенно не умеет атаковать. Но на игру латераля ЦСКА под другим углом позволил взглянуть Набабкин, который на фоне Щенникова выглядит совсем невнятно. Игнашевич остаётся надёжным и добротным защитником, но возраст и отсутствие игровой практики уже сказываются. Зато в матче со «Спартаком» «армейцы» смогут задействовать Вернблума и Натхо. Оба легионера пропустили матч с «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификаций. Таким образом, они получили дополнительный отдых перед дерби, что может положительно сказаться на игре ЦСКА.
У «Спартака» лазарет заполнен ещё сильнее, но больше всего поклонников «красно-белых» волнует отсутствие Комбарова, а также ситуация с Джикией. Центрдеф «Спартака» был вынужден замениться в игре с «Ливерпулем». Уже тогда возникло подозрение на то, что он дёрнул мышцу бедра. Пока его участие в матче остаётся под вопросом, тренерский штаб «Спартака» также не спешит давать комментарии. Если Джикия не восстановится, то, по всей видимости, Каррера задействует на фланге обороны Петковича, которого в нынешнем сезоне не критиковал только ленивый.
В общем, проблемы есть у обоих клубов, составы будут неоптимальными. На бумаге «скамейка» «Спартака» выглядит более качественно, но Виктор Гончаренко умеет преподносить сюрпризы.
Немного статистики и фактов
- «Спартаковец» Квинси Промес ещё никогда не забивал ЦСКА;
- ЦСКА – лидер нынешнего чемпионата России по очкам, набранным в гостях. В 10 гостевых встречах «армейцы» набрали 21 очко;
- Дома «Спартак» не проигрывает с 19-го августа, когда «красно-белые» уступили «Локомотиву» со счётом 3:4.
- В первом круге ЦСКА был сильнее «Спартака» - 2:1. В десяти последних встречах команд ничья была зафиксирована лишь однажды – в августе 2011 года.
- Букмекеры отдают предпочтение «Спартаку», ставки на победу принимаются с коэффициентами 2.35. Котировки на ЦСКА составляют 3.10.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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