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Антон Шунин: первое место в ФНЛ по итогам сезона - это трофей не уровня "Динамо"
Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о целях команды, которая уверенно движется к возвращению в РФПЛ.
"Настолько позитивную атмосферу в команде помню только в 2008-м, когда "Динамо" завоевало бронзу. Сейчас я выхожу на тренировку с удовольствием, встречаюсь со всеми ребятами, как с близкими друзьями. Никто не держит на кого-то зла, нет людей, которые радуются поражениям команды. Все мы нацелены на одно — выйти в Премьер-Лигу, доказать, что вылет в ФНЛ — большая ошибка.
Первое место в ФНЛ по итогам сезона — это тоже трофей, хотя он и не соответствует статусу нашего клуба. У "Динамо" должны быть другие цели, и мы будем за них биться в следующем сезоне. Но нынешний этап тоже надо пройти, заняв первое место в ФНЛ. Мне неважно, сколько я сыграю сухих игр, меньше ли всех мы пропустим. У меня есть только одна цель — выйти в РФПЛ. Не хочу видеть "Динамо" в ФНЛ, нужно ставить самые высокие задачи", - цитирует Шунина "Чемпионат.сом".
"Настолько позитивную атмосферу в команде помню только в 2008-м, когда "Динамо" завоевало бронзу. Сейчас я выхожу на тренировку с удовольствием, встречаюсь со всеми ребятами, как с близкими друзьями. Никто не держит на кого-то зла, нет людей, которые радуются поражениям команды. Все мы нацелены на одно — выйти в Премьер-Лигу, доказать, что вылет в ФНЛ — большая ошибка.
Первое место в ФНЛ по итогам сезона — это тоже трофей, хотя он и не соответствует статусу нашего клуба. У "Динамо" должны быть другие цели, и мы будем за них биться в следующем сезоне. Но нынешний этап тоже надо пройти, заняв первое место в ФНЛ. Мне неважно, сколько я сыграю сухих игр, меньше ли всех мы пропустим. У меня есть только одна цель — выйти в РФПЛ. Не хочу видеть "Динамо" в ФНЛ, нужно ставить самые высокие задачи", - цитирует Шунина "Чемпионат.сом".
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