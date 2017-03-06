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Антон Шунин: первое место в ФНЛ по итогам сезона - это трофей не уровня "Динамо"

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о целях команды, которая уверенно движется к возвращению в РФПЛ.

"Настолько позитивную атмосферу в команде помню только в 2008-м, когда "Динамо" завоевало бронзу. Сейчас я выхожу на тренировку с удовольствием, встречаюсь со всеми ребятами, как с близкими друзьями. Никто не держит на кого-то зла, нет людей, которые радуются поражениям команды. Все мы нацелены на одно — выйти в Премьер-Лигу, доказать, что вылет в ФНЛ — большая ошибка.

Первое место в ФНЛ по итогам сезона — это тоже трофей, хотя он и не соответствует статусу нашего клуба. У "Динамо" должны быть другие цели, и мы будем за них биться в следующем сезоне. Но нынешний этап тоже надо пройти, заняв первое место в ФНЛ. Мне неважно, сколько я сыграю сухих игр, меньше ли всех мы пропустим. У меня есть только одна цель — выйти в РФПЛ. Не хочу видеть "Динамо" в ФНЛ, нужно ставить самые высокие задачи", - цитирует Шунина "Чемпионат.сом".
Теги: Шунин Динамо
Вчера, 22:16
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(1)
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Вчера, 23:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Lacan,
Не рано ли в еврокубки записались?)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: Lacan (Вчера, 22:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Шуня, хороший ты парень, но для РПЛ, и тем более, для еврокубков нужен, извини, вратарь другого уровня! ...А так, успехов Динамо в ФНЛ, а затем и в РПЛ!!!
Регистрация: 27.09.2011
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