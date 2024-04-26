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Федотов: наэлектризованность не дала показать результат в атакующих действиях, хладнокровно завершить

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против "Спартака" в 21-м туре РПЛ (0:0).
Фото: Sport24
- Все было. Дерби настоящее. Никто не хотел уступать, много борьбы. Наэлектризованность не дала показать результат в атакующих действиях, хладнокровно завершить. Во многих комбинациях мы рвались на легких потерях. Не доводили до ума. Надо отдать должное ожесточенному сопротивлению "Спартака".

ЦСКА на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" в перенесенном 21-м туре российской Премьер-лиги. Матч проходил на домашнем стадионе команды Владимира Федотова "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 0:0. Таким образом "армейцы" набрали 38 очков и все также отстают от "красно-белых" на одно очко, занимая 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем, 26-м туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях против калининградской "Балтики" 28 апреля.

Источник: Sport24

Владимир Федотов ЦСКА Спартак
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