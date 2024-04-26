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Нападающий "Локомотива" Сулейманов - о победе над "Пари НН": приятно огорчить своих бывших ребят

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Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов прокомментировал побед над своим бывшим клубом "Пари НН" в матче 21-го тура чемпионата России (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Я выходил с мыслью забить, победить. Даже на тренировках тренер говорит, мне надо улучшать статистику, давно не забивал. Приятно огорчить своих бывших ребят", - цитирует Сулейманова "Матч ТВ".

В среду, 24 апреля московский "Локомотив" в гостях вырвал победу у "Пари НН" в игре перенесенного 21-го тура РПЛ (3:2). Нападающий "железнодорожников" Тимур Сулейманов отличился забитым мячом на 76-й минуте. Напомним, игрок перебрался в московский клуб в сентябре прошлого года из стана нижегородцев. На счету Сулейманова 6+1 по системе гол плюс пас в 23 матчах за столичную команду.

Сулейманов Локомотив Нижний Новгород
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