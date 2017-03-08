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Владимир Обухов: игрокам "Кубани" дали зарплату за один месяц

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов выразил надежду, что жёлто-зелёные смогут попасть по итогам сезона в премьер-лигу.

"За день до матча к нам на базу приезжал заместитель главы региона Андрей Коробка. Был диалог. И в этот же день нам пришла зарплата за один месяц. Нам говорят, что все ресурсы, которые были призваны спасти клуб, вступили в своё действие. Обещают каждый месяц выплачивать зарплату.

Долги? У всех по-разному. У тех, кто пришёл летом, долг примерно пять месяцев. Задача остаётся, надо двигаться. У нас есть шанс завершить первенство на третьем или четвёртом месте и пройти в премьер-лигу через стыковые матчи. Будем рассчитывать на победу в каждой игре, а там посмотрим, что получится", – цитирует Обухова Sportbox.ru.
Теги: Обухов Кубань
Сегодня, 21:19
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:42) #
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опять продинамят.
Регистрация: 7.03.2016
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