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Владимир Обухов: игрокам "Кубани" дали зарплату за один месяц
Нападающий "Кубани" Владимир Обухов выразил надежду, что жёлто-зелёные смогут попасть по итогам сезона в премьер-лигу.
"За день до матча к нам на базу приезжал заместитель главы региона Андрей Коробка. Был диалог. И в этот же день нам пришла зарплата за один месяц. Нам говорят, что все ресурсы, которые были призваны спасти клуб, вступили в своё действие. Обещают каждый месяц выплачивать зарплату.
Долги? У всех по-разному. У тех, кто пришёл летом, долг примерно пять месяцев. Задача остаётся, надо двигаться. У нас есть шанс завершить первенство на третьем или четвёртом месте и пройти в премьер-лигу через стыковые матчи. Будем рассчитывать на победу в каждой игре, а там посмотрим, что получится", – цитирует Обухова Sportbox.ru.
"За день до матча к нам на базу приезжал заместитель главы региона Андрей Коробка. Был диалог. И в этот же день нам пришла зарплата за один месяц. Нам говорят, что все ресурсы, которые были призваны спасти клуб, вступили в своё действие. Обещают каждый месяц выплачивать зарплату.
Долги? У всех по-разному. У тех, кто пришёл летом, долг примерно пять месяцев. Задача остаётся, надо двигаться. У нас есть шанс завершить первенство на третьем или четвёртом месте и пройти в премьер-лигу через стыковые матчи. Будем рассчитывать на победу в каждой игре, а там посмотрим, что получится", – цитирует Обухова Sportbox.ru.
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