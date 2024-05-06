- Сегодня на первый план вышла организация и игровая дисциплина на поле. Ребята — красавцы, они очень внимательно сыграли в обороне. Мы готовились к такому давлению со стороны "Ростова", что будет много переводов, надо будет забирать много подборов. Всё это оказалось знакомо.
Московский "Локомотив" выиграл у "Ростова" со счетом 1:0 в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла сегодня, 6 мая, на домашнем стадионе "железнодорожников". Победный мяч на свой счет записал атакующий полузащитник столичной команды Антон Миранчук.
Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова набрала 44 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, опередив "Спартак". В следующем туре "красно-зеленые" сыграют в гостях против "Оренбурга".
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов: готовились к такому давлению со стороны "Ростова", все оказалось знакомо
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов похвалил команду после победы над "Ростовом" в матче 27-го тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"