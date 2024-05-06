- Думаю, что получился хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы были близки к тому, чтобы забить, но получили глупейший привоз, к которому не было предпосылок. У нас были возможности увеличить счет, но в очередной раз что-то не залетело. Мы хотели победить, сделать подарок нашим болельщикам, но, увы, мы не реализовали свои моменты.
6 мая состоялась игра в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги, в которой московский ЦСКА принимал на своем поле казанский "Рубин". Команда Владимира Федотова вела в счете 2:1 до 9й-й минуты матча, однако не сумели одержать победу. На второй добавленной минуте к основному времени встречи счет сравнял нападающий гостей Мирлинд Даку. Отметим, что "армейцы" не могут одержать победу с 23-го тура РПЛ, когда 7 апреля разгромили дома воронежский "Факел" (4:1).
Источник: "Матч ТВ"
Федотов: у ЦСКА были возможности увеличить счет, но в очередной раз что-то не залетело
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:2).
Фото: "Матч ТВ"