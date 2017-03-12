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Андрей Гордеев: матч "СКА-Хабаровск" - "Сокол" получился качественным

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Андрей Гордеев посетовал на реализацию голевых моментов в матче 26-го тура первенства ФНЛ с "Соколом" (1:1).

"Сегодня получилась достаточно качественная игра, за исключением, естественно, забитых мячей. Мы создали достаточно большое количество голевых моментов и управляли игрой. Однако сегодня сработала старая футбольная истина: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Я попросил ребят приложить все усилия, чтобы изменить исход этой встречи и в целом нам это удалось. Меня радует, что мы не свалились на примитивный навал, а продолжали гнуть свою линию и все-таки забили гол. После, у нас еще были моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. Мы очень хотели сегодня выиграть, но футбол, как и жизнь всегда вносит какие-то свои коррективы. В итоге - ничья, и нам еще предстоит дальнейшая борьба", - цитирует Гордеева официальный сайт хабаровского клуба.
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск Сокол
Сегодня, 13:16
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