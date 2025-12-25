Матчи Скрыть

Защитник "Зенита" отказался от предложения сербского клуба - источник

Игрок планирует остаться в клубе минимум до лета.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, центральный защитник "Зенита" Страхиня Эракович отказался от предложения "Црвены Звезды".

Сообщается, что игрок не исключает переход в будущем, однако намерен остаться в Санкт-Петербурге как минимум до лета с целью выиграть чемпионство.

Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что сербская "Црвена Звезда", которую на днях возглавил Деян Станкович, хочет видеть Эраковича в своих рядах.

24-летний серб является воспитанником "Црвены Звезды". Состав сине-бело-голубых футболист пополнил летом 2024 года, его контракт с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость центрбэка в 7,5 миллиона евро.

В этом сезоне Эракович провел 19 матчей за "Зенит" в РПЛ и Кубке России и отметился одной голевой передачей.

Источник: "СЭ"

