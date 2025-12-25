Матчи Скрыть

Гусев рассказал, где "Динамо" проведет зимние сборы

Наставник "Динамо" Ролан Гусев поделился планами команды на зимний подготовительный период и рассказал, где и когда бело-голубые начнут работу после паузы в чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"
По словам специалиста, подготовка к весенней части сезона стартует в середине января, а все тренировочные сборы команда проведет за пределами России.

- 13 января. Все три сбора у нас будут в Эмиратах. Конечно, я понимаю, что один из ключевых моментов - это сборы, где всегда закладывается и физический фундамент, и наигрываются какие-то игровые связи и командное взаимодействие, - цитирует Гусева "Комсомольская правда".

После 18 туров чемпионата России столичная команда имеет в активе 21 очко и располагается на 10-й строчке. Лидером чемпионата на зимний перерыв ушел "Краснодар", набравший 40 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится