По словам специалиста, подготовка к весенней части сезона стартует в середине января, а все тренировочные сборы команда проведет за пределами России.
- 13 января. Все три сбора у нас будут в Эмиратах. Конечно, я понимаю, что один из ключевых моментов - это сборы, где всегда закладывается и физический фундамент, и наигрываются какие-то игровые связи и командное взаимодействие, - цитирует Гусева "Комсомольская правда".
После 18 туров чемпионата России столичная команда имеет в активе 21 очко и располагается на 10-й строчке. Лидером чемпионата на зимний перерыв ушел "Краснодар", набравший 40 очков.
Гусев рассказал, где "Динамо" проведет зимние сборы
Наставник "Динамо" Ролан Гусев поделился планами команды на зимний подготовительный период и рассказал, где и когда бело-голубые начнут работу после паузы в чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"