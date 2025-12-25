Геркус объяснил, кому выгоден потенциальный обмен Дивеева и Гонду

Речь идет о защитнике армейцев Игоре Дивееве и нападающем петербургского клуба Лусиано Гонду.
По словам Геркуса, потенциальная сделка выглядит неоднозначной, однако при определенных условиях может принести пользу московской команде.
- Можно сказать, что два претендента обмениваются ключевыми игроками. Для ЦСКА он может стать недостающим элементом. Если есть варианты замены Дивеева в защите и Гонду заиграет, то "армейцы" скорее от этого выиграют, - передаёт слова Геркуса "Советский спорт".
В текущем сезоне Дивеев принял участие в 19 матчах за ЦСКА и забил три мяча. Лусиано сыграл 22 встречи за "Зенит", отметившись двумя голами и двумя ассистами.
По итогам 18 туров чемпионата России "Зенит" с 39 баллами идет вторым, а ЦСКА, у которого 36 очков, идёт на четвёртой позиции.
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о слухах, связанных с возможным обменом между ЦСКА и "Зенитом".
