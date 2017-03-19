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Еврокубковое похмелье (3)
Дмитрий Гунько: к сожалению, мы потеряли очки, хотя настраивались на победу
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал ничью своей команды в матче против "Динамо" (1:1).
"К сожалению, мы потеряли очки, хотя настраивались на победу. Получились два разных тайма. В первой половине встречи не удалось создать голевых моментов, провели много времени на своей половине поля, не получалось выйти в атаку из-за силы соперника. Они по праву занимают первое место в ФНЛ", - цитирует Гунько ТАСС.
"К сожалению, мы потеряли очки, хотя настраивались на победу. Получились два разных тайма. В первой половине встречи не удалось создать голевых моментов, провели много времени на своей половине поля, не получалось выйти в атаку из-за силы соперника. Они по праву занимают первое место в ФНЛ", - цитирует Гунько ТАСС.
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