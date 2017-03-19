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Нападающий "Мордовии" Алхазов был госпитализирован во время матча в Краснодаре

Нападающего "Мордовии" Александра Алхазова увезли в больницу во время матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Кубанью", его жизни ничто не угрожает, передает ТАСС.

В воскресенье "Кубань" на своем поле обыграла "Мордовию" со счетом 2:0 в матче 27-го тура первенства ФНЛ. Алхазов получил травму на 61-й минуте, футболисту оказали помощь, после чего прямо с поля его увезли в больницу.
Теги: Мордовия Кубань
Вчера, 23:07
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