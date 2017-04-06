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КДК РФС отстранил тренера Павла Гусева на два матча за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на два матча главного тренера воронежского "Факела" Павла Гусева за оскорбительное поведение в отношении арбитра Тимура Арсланбекова после матча первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с краснодарской "Кубанью". Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"Судья матча не внес в протокол матча, что Гусев его оскорблял, но по видео это видно. Арбитр это объяснил своим эмоционально возбужденным состоянием в этот момент. После просмотра видеоповторов он признал заявления Гусева оскорбительными в свой адрес. Сам тренер как официальное лицо принес изменения, поэтому получил минимальное наказание - отстранение на два матча", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Григорьянц
Сегодня, 22:28
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№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
продолжайте и дальше защищать продажных недосудей! Позтому мы и пролетаем везде в международных матчах,потому,что привыкли к такому вот судейству...
Значит Гусеву-дискву,за то,что ПРАВИЛЬНО(как оказалось) наорал на судью,а судье ничего,за грубую ошибку повлиявшую на результат.Пусть продолжает дальше так же судить. Вот она ,честь мундира.Контрацептивы,все на выход,футболом должны руководить компетентные люди от футбола,а не дилетанты ,на поруках друг у друга...
Регистрация: 30.10.2011
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