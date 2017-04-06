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КДК РФС отстранил тренера Павла Гусева на два матча за оскорбление судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на два матча главного тренера воронежского "Факела" Павла Гусева за оскорбительное поведение в отношении арбитра Тимура Арсланбекова после матча первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с краснодарской "Кубанью". Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
"Судья матча не внес в протокол матча, что Гусев его оскорблял, но по видео это видно. Арбитр это объяснил своим эмоционально возбужденным состоянием в этот момент. После просмотра видеоповторов он признал заявления Гусева оскорбительными в свой адрес. Сам тренер как официальное лицо принес изменения, поэтому получил минимальное наказание - отстранение на два матча", - цитирует Григорьянца ТАСС.
"Судья матча не внес в протокол матча, что Гусев его оскорблял, но по видео это видно. Арбитр это объяснил своим эмоционально возбужденным состоянием в этот момент. После просмотра видеоповторов он признал заявления Гусева оскорбительными в свой адрес. Сам тренер как официальное лицо принес изменения, поэтому получил минимальное наказание - отстранение на два матча", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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