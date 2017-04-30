Полузащитника "Кубани" Гая наградили за спасение жизни игроку "Мордовии"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов наградил полузащитника "Кубани" Алексея Гая за грамотные и квалифицированные действия в чрезвычайной ситуации, возникшей на поле. Церемония прошла перед началом матча 34-го тура ФНЛ "Кубань" — "Динамо" Москва (0:1).В матче 27-го тура "Кубань" — "Мордовия" (2:0) Гай оказал помощь пострадавшему в результате игрового столкновения форварду саранцев Александру Алхазову.Футболист краснодарской команды помог игроку, который потерял сознание, не задохнуться в результате западения языка и тем самым спас ему жизнь.